‘Shell open voor partners met laadpalen’

Shell staat open voor partnerschappen met autofabrikanten om het opladen van elektrische auto’s meer mogelijk te maken buiten zijn eigen benzinestations. Dat heeft bestuurder van Shell New Energies Mark Gainsborough gezegd in een interview met persbureau Reuters.

,,We praten met alle autofabrikanten. Ze zijn allemaal potentiĆ«le klanten en partners voor ons”, stelde hij. Eerder deze week kocht Shell de Amerikaanse softwaremaker en dienstverlener Greenlots. Dat bedrijf heeft onder meer Volvo als klant op het vlak van laden van elektrische auto’s.

Shell zette in 2017 al een belangrijke stap in de laadpalenbranche met de inlijving van NewMotion, dat in Europa een netwerk van tienduizenden laadpalen heeft. Ook werd er een deal gesloten met het IONITY-samenwerkingsverband van BMW, Daimler, Ford en Volkswagen. Samen zetten ze snelladers voor elektrische auto’s neer bij tankstations.

Het olie- en gasconcern investeert de laatste tijd steeds meer in schone energie en wil die investeringen verder opvoeren. Specifiek daarvoor is een paar jaar geleden het onderdeel Shell New Energies opgezet. Shell steekt er jaarlijks 1 miljard tot 2 miljard dollar in.