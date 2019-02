SnowWorld breidt uit tot zeven locaties

Uitbater van skihallen SnowWorld breidt uit naar zeven locaties. Het bedrijf achter de skihallen in onder meer Landgraaf en Zoetermeer neemt branchegenoot SIS Leisure Group over, waardoor ook de skihallen in Rucphen en Terneuzen en een indoor-skydive in Roosendaal aan het lijstje met vestigingen worden toegevoegd.

Topman Wim Hubrechtsen van SnowWorld zegt dat zijn bedrijf door de deal een landelijke spreiding krijgt. ,,En met de vestigingen Rucphen en Terneuzen kunnen we ook een groot deel van Vlaanderen bereiken.”

Door de overname voegt SnowWorld tevens activiteiten toe die het eerder nog niet exploiteerde, zoals skydiven. Bij de locatie in Rucphen hoort verder een indoor icekartbaan. Er is geen overnamebedrag van de deal naar buiten gebracht.

Naast de hallen in Nederland heeft SnowWorld ook een belang in het Alpenpark Neuss in Duitsland. De onderneming is naar eigen zeggen marktleider op het gebied van indoor-wintersport in Europa.