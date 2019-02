Wall Street in teken van banencijfer en Amazon

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag op de eerste handelsdag van februari wisselend geopend. Beleggers op Wall Street buigen zich over het belangrijke Amerikaanse banenrapport en cijfers van onder meer Amazon, Honeywell en ExxonMobil. Ook zijn er nog veel andere macro-economische gegevens.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,3 procent hoger op 25.066 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2707 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde 0,1 procent in op 7273 punten.

Uit het banenrapport bleek dat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in januari met 304.000 banen is toegenomen. Economen rekenden gemiddeld op 165.000 banen. De banengroei in december werd neerwaarts bijgesteld tot 222.000, van een eerder gemelde 312.000. De werkloosheid klom naar 4 procent en de gemiddelde wekelijkse uurlonen stegen op maandbasis met 0,1 procent.

Amazon ging bijna 5 procent omlaag. De webwinkelgigant boekte in het belangrijke vierde kwartaal een 20 procent hogere omzet op 72,4 miljard dollar met een recordwinst van 3 miljard dollar. Wel valt de omzetverwachting voor het eerste kwartaal lager uit dan verwacht en spelen er zorgen bij beleggers over de stijgende kosten.

Industriebedrijf Honeywell (plus 1,5 procent) behaalde een jaaromzet van 41,8 miljard dollar, terwijl de winst sterk steeg. Bij olie- en gasconcern ExxonMobil werd geprofiteerd van de stijgende olieprijzen en werd een winst in 2018 geboekt van 20,8 miljard dollar. Het aandeel won ruim 2 procent aan waarde. Branchegenoot Chevron meldde een winst van 14,8 miljard dollar en werd eveneens dik 2 procent hoger gezet.