Werkgevers blij met ‘goede stappen’ Koolmees

Werkgeversorganisaties vinden dat minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken ,,goede stappen” zet om het Nederlandse pensioenstelsel te versterken. Ze hopen daarbij dat de vakbonden snel weer aanschuiven bij het pensioenoverleg met kabinet en werkgevers.

,,De pensioenproblemen worden steeds groter. Het is essentieel om nu door te pakken met de brief van Koolmees als belangrijke eerste stap hierbij”, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland in een gezamenlijke reactie. Ondertussen begint het kabinet alvast met de verbouwing van het huidige pensioensysteem. De bonden reageerden juist negatief op dit nieuws.

Volgens de werkgeversorganisaties is het positief dat het kabinet kijkt naar mogelijkheden om de verbeterde premieregeling toegankelijker te maken en het pensioenstelsel aantrekkelijker te maken door minder herverdeling tussen leeftijdsgroepen.

De werkgevers vinden het daarnaast zeer belangrijk dat er alsnog een pensioenakkoord komt. ,,Als dat niet gebeurt lopen ongeveer 10 miljoen werkenden en gepensioneerden het risico dat hun pensioen moet worden verlaagd. Hier ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij sociale partners.”