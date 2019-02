Nasdaq wil praten met Euronext over Oslo Børs

De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq wil praten met beursuitbater Euronext in de hoop zo meer aandelen in het Noorse Oslo Børs te kunnen bemachtigen. Dat heeft Lauri Rosendahl, het hoofd van Nasdaq Nordic, laten weten in een interview met persbureau Bloomberg.

,,We zijn momenteel niet in gesprek met Euronext, maar we zijn natuurlijk klaar om gesprekken te hebben met alle aandeelhouders, en we staan er voor ​​open om dat met hen te hebben”, aldus Rosendahl.

Nasdaq heeft net als Euronext, de onderneming achter de beurs in Amsterdam, een overnamebod gedaan op Oslo Børs. De Amerikanen bieden bijna 674 miljoen euro, meer dan de circa 625 miljoen euro die Euronext eerder op tafel legde.

Rosendahl benadrukt dat het bod van Nasdaq het beste is. Maar Euronext sleepte door bepaalde toezeggingen van beleggers en het kopen van stukken eerder al de steun van een meerderheid van de aandeelhouders in de wacht.