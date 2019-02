Groeispurt Russische economie dankzij WK

De Russische economie groeide in 2018 in het snelste tempo in zes jaar. Het land had dit onder andere te danken aan de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal, wat de bouw- en horecasectoren deed opbloeien.

Rusland voerde het bruto binnenlandse product (bbp) vorig jaar op met 2,3 procent, volgens voorlopige cijfers van de Russische overheid. De horecasector, waar hotel- en restaurantbezoeken door WK-toeristen onder vallen, deed het in het bijzonder goed en liet een groei zien van 6,1 procent.

Maar het feestje zal waarschijnlijk niet lang duren, denken economen. De economie groeide vooral dankzij eenmalige meevallers zoals het WK en een grootschalig energieproject in Siberië. De gemiddelde Rus zal in zijn portemonnee dan ook weinig merken van de opleving van de economie, stelt Anton Tabakh, hoofdeconoom bij een Russische kredietbeoordelaar.

De burgers gaan al een tijdje gebukt onder hoge inflatie en de inkomens stijgen nauwelijks. Ook moeten Russen voortaan langer doorwerken. Vorig jaar verhoogde de regering de pensioenleeftijd voor het eerst sinds de val van de Sovjet-Unie.

Uit een recent uitgevoerde enquête door een Russische universiteit blijkt dat ongeveer de helft van de Russen denkt dat de economische situatie aan het verslechteren is. ,,Je kunt natuurlijk doen alsof dit cijfer geweldig is, maar wij hebben een veel snellere groei nodig, vooral na meerdere jaren van economische recessie”, concludeert Tabakh.

Het groeicijfer van 2018 ligt overigens ver onder het doel dat de Russische president zichzelf heeft gesteld. Vladimir Poetin beloofde eerder om een economische groei van 3,7 procent op jaarbasis te bereiken voor het einde van zijn termijn.