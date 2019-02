Rustige opening op Wall Street

Pizzaketen Papa John’s (plus 9 procent) staat in de belangstelling na een investering van 200 miljoen dollar door investeringsfonds Starboard. Starboard-topman Jeffrey Smith wordt ook voorzitter van het fastfoodbedrijf. Papa John’s gaat door een turbulente periode heen nadat het bedrijf vorig jaar oprichter John Schnatter aan de kant zette als voorzitter na een racismeschandaal.

Trumps toespraak, de Amerikaanse troonrede, werd eerder uitgesteld vanwege de shutdown van de Amerikaanse overheid. Die is tot 15 februari afgewend, maar Trump speculeerde afgelopen weekeinde alweer over een nieuwe shutdown als er geen geld komt voor een grensmuur.

De aandelenbeurzen in New York zijn met kleine uitslagen aan de nieuwe handelsweek begonnen. Wall Street kijkt maandag vooral vooruit naar de State Of The Union-toespraak die president Donald Trump dinsdag uitspreekt. Hoewel opnieuw een drukke cijferweek op de rol staat, is er momenteel nog nauwelijks richtinggevend nieuws.

