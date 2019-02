Wall Street eindigt met winst

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag in de plus gesloten. Er werd nog nagekauwd op de economische gegevens die vorige week naar buiten kwamen. Wall Street keek daarnaast alvast vooruit naar de State Of The Union-toespraak die president Donald Trump dinsdag uitspreekt.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 25.239,37 punten. De brede S&P 500 kreeg er ook 0,7 procent bij, op 2724,87 punten, en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,2 procent tot 7347,54 punten.

Trumps toespraak van dinsdag werd eerder uitgesteld vanwege de shutdown van de Amerikaanse overheid. Die is tot 15 februari afgewend, maar Trump speculeerde afgelopen weekend alweer over een nieuwe shutdown als er geen geld komt voor een grensmuur.

Pizzaketen Papa John’s (plus 9 procent) stond in de belangstelling na een investering van 200 miljoen dollar door investeringsfonds Starboard. Starboard-topman Jeffrey Smith wordt ook voorzitter van het fastfoodbedrijf. Papa John’s gaat door een turbulente periode sinds het bedrijf vorig jaar oprichter John Schnatter aan de kant heeft gezet als voorzitter wegens een racismeschandaal.

Verder waren Netflix, gamesontwikkelaar Activision Blizzard en speakermaker Sonos in trek na een analistenrapport van JPMorgan, met plussen van respectievelijk dik 3, bijna 2 en ruim 7 procent. De kenners opperden dat deze bedrijven interessante overnameprooien zouden kunnen zijn voor techreus Apple (plus 2,8 procent).

Maker van elektrische auto’s Tesla koopt accumaker Maxwell Technologies, waarbij de laatstgenoemde wordt gewaardeerd op 218 miljoen dollar. Het aandeel Maxwell sprong bijna 50 procent omhoog terwijl Tesla 0,2 procent in de plus noteerde.

De grote Amerikaanse krantenuitgever Gannett (min 2,2 procent) heeft juist een vijandig overnamebod afgeslagen van rivaal MNG. De eigenaar van titels als Denver Post en Boston Herald had 1,4 miljard dollar over voor Gannett, dat vooral bekend is van dagblad USA Today.

De euro stond op 1,1435 dollar, tegen 1,1427 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 54,72 dollar. Brent zakte 0,1 procent in prijs tot 62,69 dollar per vat.