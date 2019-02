Europese beurzen winnen terrein

De Europese beurzen wonnen dinsdag terrein. Beleggers verwerkten de resultaten van grote Europese bedrijven en keken uit naar de State of the Union-toespraak, die president Donald Trump later op de dag uitspreekt. Op het Damrak bleef het rustig aan het cijferfront.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent hoger op 529,13 punten. De MidKap kreeg er 0,5 procent bij op 731,95 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen gingen tot 1,2 procent vooruit.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was verlichtingsbedrijf Signify met een winst van 1,9 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was de sterkste daler met een verlies van 0,7 procent. In de MidKap ging metalenspecialist AMG op kop met een plus van 3 procent. Vastgoedfonds Eurocommercial Properties sloot de rij met een min van 1,5 procent na een adviesverlaging door Société Générale.

TomTom, dat woensdag met resultaten komt, zag een eerdere winst verdampen en zakte 0,2 procent. De navigatiedienstverlener breidt zijn bestaande samenwerking met Microsoft uit en wordt een belangrijke leverancier van locatiegegevens voor het cloudplatform Azure, de zoekmachine Bing en de virtuele assistent Cortana van het Amerikaanse softwareconcern. Berichten dat Renault-Nissan-Mitsubishi gaat samenwerken met Google aan zelfrijdende taxi’s maakten beleggers echter weer voorzichtiger over TomTom.

In Frankfurt werd het Duitse chipconcern Infineon 0,5 procent hoger gezet na een meevallend handelsbericht. Branchegenoot AMS kelderde daarentegen ruim 12 procent in Zürich. De toeleverancier aan Apple verlaagde het dividend en waarschuwde voor een lastig kwartaal.

De Britse olie- en gasreus BP wist afgelopen jaar zijn nettowinst bijna te verdrievoudigen en werd beloond met een koerswinst van meer dan 4 procent. In Kopenhagen maakte Pandora een koerssprong van 14 procent dankzij beter dan verwachte resultaten. Het Deense sieradenbedrijf kondigde een nieuwe strategie aan en gaat kosten besparen.

De euro noteerde op 1,1417 dollar, tegen 1,1427 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 1,1 procent in prijs tot 55,15 dollar. Brent kostte 0,7 procent meer op 62,97 dollar per vat.