‘Socialmediabedrijf Reddit 3 miljard waard’

Socialmediabedrijf Reddit heeft een waarde bereikt van 3 miljard dollar bij een huidige financieringsronde. Dat meldden ingewijden aan nieuwssite TechCrunch. Reddit zou momenteel bezig zijn 150 miljoen tot 300 miljoen dollar aan extra financiering op te halen.

De financieringsronde wordt naar verluidt geleid door het Chinese internetconcern Tencent. Bij een vorige kapitaalinjectie in juli 2017 zou de waarde van het in 2005 opgerichte in San Francisco gevestigde Reddit nog op 1,8 miljard dollar hebben gelegen.

Gebruikers kunnen via de forums van Reddit berichten, foto’s en video’s delen en discussiĆ«ren over een groot aantal onderwerpen. Inmiddels zou Reddit 330 miljoen maandelijks actieve gebruikers tellen.