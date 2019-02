IMF: Italië schiet tekort met hervormingen

De Italiaanse overheid schiet tekort met de nodige hervormingen. Zeker nu de economische groei van het land de komende jaren op jaarbasis minder dan 1 procent zal zijn. Daarvoor waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een nieuw rapport.

Nog geen week geleden kwam naar buiten dat Italië in het slot van vorig jaar in een recessie is beland. De populistische regering die op 1 juni in Italië aantrad, voert een expansief bestedingsbeleid. Er wordt onder meer extra geld vrijgemaakt voor de minderbedeelden, terwijl ook de pensioenleeftijd omlaag wordt gebracht.

De zittende coalitie verwacht dit jaar 1 procent economische groei, terwijl de centrale bank van Italië en het IMF in afzonderlijke rapporten niet verder komen dan 0,6 procent groei voor 2019. Een lagere economische groei maakt het voor de regering lastiger om afspraken met de Europese Commissie na te komen over onder meer het terugbrengen van het begrotingstekort.