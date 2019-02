ING en Aperam uitblinkers op Beursplein 5

De aandelenbeurs in Amsterdam ging woensdag licht vooruit. De andere Europese beurzen deden een stapje terug. Op de beursvloeren werd vooral gereageerd op de stroom van resultaten van grote Europese ondernemingen. Op het Damrak vielen de handelsberichten van ING en Aperam in goede aarde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 533,15 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 734,45 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 0,4 procent.

ING was koploper bij de hoofdfondsen met een winst van meer dan 4 procent. Het financiƫle concern boekte in 2018 minder winst door de megaboete die de bank kreeg in verband met witwassen. De bank gaat verder scherper op de kosten letten. Analisten spraken van goede resultaten. Kabel- en telecombedrijf Altice Europe sloot de rij met een min van 1,5 procent.

Roestvrijstaalbedrijf Aperam was de grootste stijger bij de middelgrote fondsen met een plus van bijna 7 procent na meevallende resultaten. Navigatiebedrijf TomTom, dat ook met cijfers kwam, stond onderaan met een verlies van 3,2 procent.

In Parijs zakte BNP Paribas 2,8 procent na tegenvallende resultaten. De grootste bank van Frankrijk gaat extra kostenbesparingen doorvoeren na verliezen bij de zakenbankdivisie in het afgelopen kwartaal. Ook verlaagde het financiƫle concern de verwachtingen voor de omzet en winstgevendheid voor dit jaar en volgend jaar.

Munich Re won 0,6 procent in Frankfurt na cijfers van de Duitse herverzekeraar. Autobouwer Daimler verloor 2 procent na een forse winstdaling in 2018. Carlsberg kreeg er ruim 3 procent bij. De Deense bierreus bracht meer bier aan de man en zag vooral de vraag naar duurdere biertjes stijgen. Ook gaat Carlsberg eigen aandelen inkopen.

Alstom en Siemens daalden 1,6 en 0,5 procent. Brussel zal naar verwachting geen goedkeuring geven aan de fusie tussen de treindivisies van het Franse industrieconcern en zijn Duitse branchegenoot.

De euro was 1,1389 dollar waard, tegen 1,1408 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 53,45 dollar. Een vat Brent kostte 0,4 procent minder op 61,75 dollar.