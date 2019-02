ING en Aperam winnaars op Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs ging woensdag licht omhoog. De andere Europese beurzen deden daarentegen een stapje terug. Op de beursvloeren werd vooral gereageerd op de stroom van resultaten van grote Europese ondernemingen. Op het Damrak boden positieve kwartaalberichten van ING en Aperam steun aan de handel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 533,38 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 736,69 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,5 procent.

ING ging aan kop bij de hoofdfondsen met een winst van 4,7 procent. Het financiƫle concern boekte in 2018 minder winst door de megaboete die de bank kreeg in verband met witwassen. De bank gaat verder scherper op de kosten letten. Analisten spraken van goede resultaten. Biotechnologiebedrijf Galapagos sloot de rij met een min van 1,1 procent.

Roestvrijstaalbedrijf Aperam voerde de stijgers in de MidKap aan met een plus van 5,1 procent na beter dan verwachte resultaten. TomTom, dat ook met cijfers kwam, stond onderaan met een verlies van ruim 5 procent. De vooruitzichten van het navigatiebedrijf vielen tegen.

In Parijs werkte BNP Paribas (min 0,1 procent) een eerder fors verlies weg. De grootste bank van Frankrijk gaat extra kostenbesparingen doorvoeren na verliezen bij de zakenbankdivisie in het afgelopen kwartaal. Ook verlaagde het financiƫle concern de verwachtingen voor de omzet en winstgevendheid voor dit jaar en volgend jaar.

Autobouwer Daimler zag de winst in 2018 fors dalen en verloor ruim 2 procent in Frankfurt. Carlsberg kreeg er meer dan 3 procent bij. De Deense bierreus bracht meer bier aan de man en zag vooral de vraag naar duurdere biertjes stijgen. Ook gaat Carlsberg eigen aandelen inkopen.

Alstom steeg 2,3 procent en Siemens daalde 0,3 procent. Brussel zal naar verwachting geen goedkeuring geven aan de fusie tussen de treindivisies van het Franse industrieconcern en zijn Duitse branchegenoot.

De euro was 1,1392 dollar waard, tegen 1,1408 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,3 procent in prijs tot 52,99 dollar. Brent werd 1,2 procent goedkoper op 61,25 dollar per vat.