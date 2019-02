Laatste uitverkoop in winkels failliet MyCom

De failliete elektronicaketen MyCom gaat nog een paar dagen open voor een laatste uitverkoop. Volgens curator Cees Klomp openen zeven van de veertien winkels donderdag tot en met zondag de deuren om resterende voorraden zo veel mogelijk van de hand te doen.

,,Dat doen we in het belang van de medewerkers en schuldeisers”, zegt Klomp. ,,Maar het biedt kopers natuurlijk de gelegenheid om vanwege de sterk gereduceerde prijzen nu hun slag te slaan. Ik verwacht de komende dagen dan ook veel belangstelling.”

MyCom ging onlangs opnieuw ter ziele. Eigenaar Kijk Up zag er geen heil meer in en had faillissement aangevraagd voor MyCom, waar nog circa zeventig mensen op de loonlijst stonden. ,,Het huidige businessmodel is definitief achterhaald”, zei directeur Marco Heestermans van Kijk Up.

In 2015 viel het doek ook al voor MyCom, dat toen nog rond de veertig winkels telde. Er volgde een doorstart met ruim twintig filialen. Begin vorig jaar kwam het bedrijf in handen van Kijk Up, oftewel de voormalige eigenaren van het al eerder op de fles gegane Kijkshop.