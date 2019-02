Vestager verbiedt Frans-Duitse treingigant

De voorgenomen fusie van de treindivisies van het Franse industrieconcern Alstom en zijn Duitse branchegenoot Siemens is van de baan. EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) verbiedt de Europese treingigant omdat die een te dominante positie zou krijgen in de EU.

Het besluit valt na een onderzoek naar de gevolgen van de samenvoeging voor andere Europese spoorvervoerders en -bedrijven. Ondanks toezeggingen van Alstom en Siemens om bepaalde bedrijfsonderdelen te verkopen of te licenseren, meent de Europese Commissie dat de keuze in highspeed-, intercity of regionale treinen, trams, metro’s en signaliseringssystemen door de fusie zal verminderen.

,,Gebrek aan concurrentie leidt tot hogere prijzen, waar de miljoenen Europeanen die elke dag met de trein of metro reizen uiteindelijk de dupe van zullen worden’’, aldus Vestager.