Zwakke Amerikaanse markt zit Toyota dwars

Toyota heeft de winst het afgelopen kwartaal fors zien kelderen. De Japanse autobouwer wijt dat aan een afnemende winstgevendheid op de Amerikaanse markt en verliezen op beleggingen door de zwakke aandelenmarkten.

Onder de streep kelderde het resultaat in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar fors, met 81 procent tot 180,9 miljard yen. Dat is omgerekend zo’n 1,4 miljard euro. Toyota verlaagde woensdag de prognose voor de nettowinst voor heel zijn boekjaar naar bijna 1,9 biljoen yen. Dat gebeurt op een moment dat de wereldwijde autosector onder druk staat vanwege een afkoelende Chinese economie, handelskift en zwakke Amerikaanse markt. Eerder sprak het bedrijf nog een resultaatverwachting van 2,3 biljoen yen uit.

De verwachting voor de operationele winst bleef wel staan, op 2,4 biljoen yen. Dat resultaat steeg ook in de verslagperiode van oktober tot en met december. Daarbij wisten aanhoudend groeiende verkopen in landen in het Verre Oosten de dalende verkopen op de grootste markt, de Verenigde Staten, te compenseren.

Toyota zette in het derde kwartaal van zijn boekjaar een operationele winst in de boeken van 676,1 miljard yen. Dat is 0,4 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Kenners hadden in doorsnee overigens wel meer verwacht. De omzet steeg met 2,6 procent tot 7,8 biljoen yen.

De wereldwijde consumentenverkoop dikte met 2,8 procent aan tot meer dan 2,7 miljoen stuks, van ruim 2,6 miljoen stuks een jaar eerder. Dat was dus voor een groot deel te danken aan de verkoopgroei in Aziatische landen, waaronder ook China waar vooral de interesse in de Lexus-modellen groot is. In Noord-Amerika, goed voor bijna 30 procent van de jaarlijkse verkopen van de autoreus, was duidelijk sprake van minder interesse.