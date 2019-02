Arcelor hekkensluiter in lagere AEX

De Europese beurzen deden donderdag een stap terug. Beleggers verwerkten de aanhoudende stroom van bedrijfsresultaten en hielden de ontwikkelingen rond de brexit in de gaten. Ook zorgde de verlaging van de groeiprognoses voor de eurozone voor enige koersdruk. Op het Damrak werd staalreus ArcelorMittal lager gezet na publicatie van de jaarcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 535,65 punten. De MidKap leverde 0,6 procent in tot 733,95 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt zakten tot 1 procent. De Londense FTSE verloor 0,1 procent. De Britse premier Theresa May is donderdag in Brussel om een weg te zoeken uit de impasse rond de brexit.

Bij de hoofdfondsen stond ArcelorMittal (min 2,9 procent) onderaan. Het bedrijfsresultaat van het staalconcern nam in 2018 toe, geholpen door gestegen prijzen en overnames. De verscheping van staal gingen echter omlaag, mede door een afnemende vraag in verschillende landen.

In de MidKap ging Intertrust aan kop met een plus van 2,5 procent. De jaarcijfers vielen volgens de financieel dienstverlener ruim binnen de eigen doelstellingen. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM was de grootste daler met een verlies van 2,7 procent. Fagron dikte 4,5 procent aan bij de kleinere bedrijven. De toeleverancier aan apotheken is vorig jaar stevig gegroeid, vooral in Noord- en Zuid-Amerika.

In Parijs kelderde Publicis 13 procent na teleurstellende resultaten van het Franse reclamebedrijf. Société Générale zakte 1,1 procent. De Franse bank zet het mes in zijn zaken- en handelsdivisie na tegenvallende resultaten. UniCredit kreeg er ruim 3 procent bij in Milaan na beter dan verwachte resultaten van de grootste Italiaanse bank.

Het Franse farmaceutische concern Sanofi, dat ook met cijfers kwam, won 0,4 procent. Olie- en gasreus Total daalde 1,1 procent na publicatie van de resultaten. Reisorganisatie TUI ging 15 procent onderuit na een verlaging van de winstverwachting. Concurrent Thomas Cook dikte 11 procent aan. Het bedrijf onderzoekt alle opties voor zijn vliegtak.

De euro stond op 1,1337 dollar, tegen 1,1381 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 53,79 dollar. Brent zakte 0,3 procent in prijs tot 62,50 dollar per vat.