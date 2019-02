EU akkoord met overname Sunweb

De Europese Commissie gaat akkoord met de overname van de Nederlandse vakantieaanbieder Sunweb door investeerder Triton. Die firma kondigde in december al aan een meerderheidsbelang in het bedrijf te nemen. Brussel ziet geen concurrentiebezwaren, omdat de activiteiten van Sunweb en andere bedrijven uit de portefeuille niet overlappen.

Welk bedrag Triton heeft neergeteld voor het belang, is niet bekendgemaakt. De nieuwe eigenaar hoopt Sunweb verder te kunnen laten groeien. Oprichter Joost Romeijn blijft als minderheidsaandeelhouder betrokken bij het bedrijf.

Bij Sunweb horen onder andere de merken Eliza was here, Primavera en GoGo. Het in 1991 opgerichte bedrijf heeft naar eigen zeggen een jaaromzet van 600 miljoen euro en verzorgt jaarlijks vakanties voor circa 1 miljoen klanten. Onder sportliefhebbers staat Sunweb ook bekend als sponsor van het gelijknamige wielerteam, dat onder meer Tom Dumoulin in zijn renstal heeft.