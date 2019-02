Hoekstra: economie doet het nog steeds goed

De Nederlandse economie doet het nog altijd goed, met flinke economische groei en lage werkloosheid. Dat zegt minister Wopke Hoekstra (Financiën) naar aanleiding van de flink naar beneden bijgestelde raming waar de Europese Commissie mee is gekomen.

Brussel gaat nu voor dit jaar uit van een economische groei in Nederland van 1,7 procent, waar eerder een groei van 2,4 procent werd geraamd. Hoekstra is niet verrast. ,,Dit beeld sluit aan bij de eerdere signalen die wij kregen”, aldus de minister, die erkent dat de situatie ,,minder goudgerand” is dan de afgelopen twee jaar het geval was.

Het risico van economische tegenvallers is toegenomen door onzekerheid over de wereldhandel en de gevolgen van de brexit. Die zet een rem op bedrijfsinvesteringen en drukt ook het consumentenvertrouwen. ,,Tegelijkertijd moeten we onszelf ook niet de put in praten”, vindt Hoekstra. ,,in Nederland is er nog steeds, zeker als je naar andere EU-landen kijkt, sprake van een robuuste groei.”