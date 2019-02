Plan bedenktijd oogst kritiek AFM en Euronext

Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beursuitbater Euronext hebben forse kritiek op het voorstel om een wettelijke bedenktijd in te voeren bij onder meer bedrijfsovernames. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming wil met de wet bedrijven de mogelijkheid geven een pauze van 250 dagen in te lassen, waarin ze alle voors en tegens van bijvoorbeeld een overnamebod kunnen wegen.

De organisaties wijzen er in een openbare consultatie op dat de bedenktijd de aantrekkelijkheid van het Nederlandse bedrijfsleven voor buitenlandse investeerders teniet kan doen. Zo schrijft de AFM dat de maatregel topbestuurders tijdens de bedenktermijn impliciet beschermt, terwijl de rechten van aandeelhouders in dezelfde tijd worden beknot.

Euronext, dat onder andere de beurs in Amsterdam uitbaat, is bang dat de bedenktijd het imago van Nederland als open economie schaadt. Dat terwijl investeringen vanuit het buitenland in Nederlandse bedrijven belangrijk zijn voor de economie.