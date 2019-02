Brexit: wat is de impact op beleggen?

Nog even en er komt er een streep onder de tweejarige onderhandelingsperiode over de Brexit. Het kan nog alle kanten op. De gevolgen van een no deal brexit komen steeds meer aan het licht. Een no-deal scenario lijkt de grootste kans te hebben. Wat betekent dit op financieel gebied, bijvoorbeeld voor beleggers?

De Brexit heeft de afgelopen tijd al voor veel onrust gezorgd op de financiële markten. De gevolgen van de Brexit op aandelen en valuta zijn duidelijk merkbaar. De Brexit verkiezingen van 23 juni 2016 zijn inmiddels al weer ruim twee jaar geleden. De gevolgen van de Brexit zijn echter nog steeds onduidelijk.

Nieuw samenwerkingsverband

De afgelopen jaren is de Britse pond flink in waarde afgenomen, maar de economie is nog steeds sterk en de werkloosheid laag. De Brexit ging officieel in op woensdag 29 maart 2017 en sindsdien onderhandelt het Verenigd Koninkrijk met de EU over een nieuw samenwerkingsverband. Zonder een akkoord zal de oude regelgeving niet meer rechtsgeldig zijn.

Het lijkt alsof veel mensen denken dat de gevolgen van een no-brexit deal wel zullen meevallen, terwijl dit juist de tijd is om je goed voor te bereiden, zowel privé als zakelijk. Het is lastig om je beleggingsstrategie aan te passen op een van de mogelijke brexit uitkomsten. De verwachtingen voor 2019 waren voorheen erg positief, maar deze worden langzamerhand bijgesteld.

Neutrale beleggingsstrategie

Waar kan je als belegger in deze onrustige tijd terecht zodat je wel rendement uit je belegging kan halen? Op het moment is aandelen kopen erg risicovol. Dit geldt ook voor het kopen van obligaties. Daarom is het belangrijk om deze tijd even rustig af te wachten en te kiezen voor een neutrale beleggingsstrategie. Zodra er eind maart meer nieuws is, kan je als belegger slim inspelen en kijken wat de financiële markten gaan doen.

Goedkoop lenen

De centrale banken hebben de afgelopen jaren miljarden euro’s de wereld in gepompt met als doel de inflatie aan te jagen. Hierdoor gingen de marktrentes omlaag en konden consumenten goedkoop lenen. Dit heeft gezorgd voor een groei en een verhoging van de prijzen. Het effect van deze maatregelen is goed te merken, maar de inflatie blijft vooralsnog laag in de eurozone.

Persoonlijke lening

Op dit moment is een persoonlijke lening qua rentekosten de verstandigste optie als je geld wilt lenen. De rente op een persoonlijke lening is op dit moment lager dan bij een doorlopend krediet. Daarbij staan de rente en de maandlasten vast en weet je precies hoelang je aflost. Dit betekent dat je niet in de verleiding kan komen om opnieuw geld op te nemen.