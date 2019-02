Eerste krimp industriële productie in jaren

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 4,2 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Daarmee krimpt de productie voor het eerst na september 2015, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

De productie van de elektrische en elektronische industrie kromp het sterkst, met 14 procent. Ook de productie van de transportmiddelen, machine-, de farmaceutische en de chemische industrie kromp sterker dan gemiddeld in de totale industrie.

Van november op december daalde de productie met 3,9 procent. De productie ligt daarmee in december op het laagste niveau sinds september 2017.