Nikkei fors lager door handelszorgen

De Japanse effectenbeurs is vrijdag flink lager geëindigd. De handelsvrees keerde terug nadat de Amerikaanse president Donald Trump bevestigde dat hij de Chinese president Xi Jinping deze maand niet zal ontmoeten om een handelsdeal te sluiten. De deadline van de huidige wapenstilstand tussen beide landen loopt op 1 maart af.

De Nikkei in Tokio ging met een verlies van 2 procent het weekeinde in op 20.333,17 punten. Japanse bedrijven die veel producten verkopen in China werden van de hand gedaan. Robotmaker Fanuc en bouwmachinemaker Hitachi Construction Machinery verloren 4 en 4,4 procent. Cameramaker Nikon kelderde bijna 12 procent na een verlaging van de winstverwachting. Sony klom daarentegen meer dan 4 procent. Het technologiebedrijf kwam voor het eerst met een aandeleninkoop naar buiten specifiek gericht op het belonen van aandeelhouders.

In India zag Tata Motors ruim 18 procent aan beurswaarde verdampen. Het aandeel beleefde de grootste koersdaling in 26 jaar. Het Indiase autoconcern leed zijn grootste kwartaalverlies ooit, door een mega-afschrijving op Jaguar Land Rover (JLR). Die Britse maker van luxeauto’s kampt met forse tegenwind door brexitzorgen, de handelsoorlog en een teruglopende vraag naar dieselwagens in Europa.

Elders in het Verre Oosten gingen de beurzen ook omlaag. In Hongkong keerden beleggers terug na de viering van het Chinese nieuwjaar en noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,3 procent in de min. De Kospi in Seoul zakte 1,2 procent. In Sydney sloot de All Ordinaries 0,3 procent lager na een verlaging van de economische groeiprognoses door de Australische centrale bank. In Shanghai bleven de beurzen de hele week dicht.