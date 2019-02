Ook VS duiken in omkoopzaak grondstoffenreuzen

Ook de Amerikaanse autoriteiten nemen de handel en wandel van ’s werelds grootste grondstoffenhandelaren in Brazilië onder de loep. Giganten als Trafigura, Vitol en Glencore worden verdacht van betrokkenheid bij het omkopen van werknemers van staatsoliebedrijf Petrobras. Openbaar aanklagers in Brazilië openden in december al een onderzoek naar de vermeende corruptie.

Justitie in het Zuid-Amerikaanse land heeft ten minste zeven voormalige werknemers van Petrobras in het vizier. Zij hebben mogelijk voor 31 miljoen dollar aan steekpenningen aangenomen van tussenpersonen van de grondstoffenconcerns, in ruil voor gunstige contracten bij het oliebedrijf. De smeergeldaffaire is onderdeel van het grotere omkoopschandaal dat bekendstaat als Lava Jato, Portugees voor autowasserij.

Volgens de hoofdonderzoeker van het Braziliaanse onderzoek mengen de Amerikaanse federale opsporingsdienst FBI en het ministerie van Justitie zich nu ook in de zaak omdat bepaalde malversaties in Texas zouden hebben plaatsgehad. Vitol en Glencore zeiden eerder mee te werken met het onderzoek. Trafigura stelt dat het bestuur nooit weet heeft gehad van enige omkooppraktijken.