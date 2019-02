Arcelor evacueert mensen bij dam Brazilië

ArcelorMittal evacueert alle inwoners van een leefgemeenschap van 200 personen nabij een dam van een ijzerertsmijn van het staalconcern in Brazilië. Volgens het in Amsterdam genoteerde bedrijf is dat een voorzorgsmaatregel.

De Braziliaanse autoriteiten hebben volgens de lokale nieuwssite G1 het bedrijf gewaarschuwd voor risico’s met een dam bij de mijn Serra Azul in de staat Minas Gerais. Ongeveer vijftig families zouden zijn geëvacueerd uit het gebied.

De topman van ArcelorMittal in Brazilië, Benjamin Baptista, verontschuldigde zich bij de lokale gemeenschap voor de overlast door de ontruiming. Het is volgens hem de enige juiste beslissing en de autoriteiten zijn het daarmee eens. Er wordt nu onderzoek gedaan door experts naar de situatie, aldus Baptista.

In januari bezweek nog een dam bij een ijzerertsmijn van de Braziliaanse mijnbouwer Vale. Een enorme stroom modder en afval bedolf delen van het terrein en naburige wooncomplexen in de buurt van Brumadinho, eveneens in de staat Minas Gerais. Er zijn inmiddels 150 slachtoffers van de dambreuk geborgen en er worden nog meer dan 180 mensen vermist. De Braziliaanse autoriteiten houden nu scherper toezicht op mijnbouwers.