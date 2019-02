Wall Street opent lager

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag lager geopend. Daarmee wordt de lijn van donderdag, toen er ook stevige koersverliezen waren, voortgezet. De handelszorgen zijn duidelijk terug op Wall Street sinds de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangegeven dat hij de Chinese president Xi Jinping deze maand niet zal ontmoeten om een handelsdeal te sluiten.

De Dow-Jonesindex ging in de eerste handelsminuten 0,4 procent omlaag op 25.063 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent, tot 2697 punten. Techbeurs Nasdaq leverde 0,4 procent in tot 7256 punten.

Door de zorgen over een handelsakkoord leverden onder meer chipmakers, die afhankelijk zijn van China, in. Onder meer Advanced Micro Devices (AMD), Micron Technology en Intel werden tot 2,2 procent lager gezet. Ook techreuzen Facebook, Amazon, Apple Netflix en Google-moeder Alphabet verloren. Zij gingen tot 2,2 procent omlaag.

Beleggers verwerkten verder de cijfers van speelgoedmakers Mattel en Hasbro. Barbie-maker Mattel verraste met een kwartaalwinst en werd 25 procent hoger gezet. Hasbro heeft nog altijd last van het omvallen van speelgoedwinkelketen Toys ‘R’ Us en zag de omzet en winst dalen. De maker van speelgoed als Transformers en My Little Pony kreeg er 0,6 procent bij.

Ook cosmeticabedrijf Coty (plus 26,2 procent) en reisboekingsbedrijf Expedia (plus 2 procent) openden de boeken. Arconic (plus 0,6 procent) stond ook in de belangstelling. De leverancier van onderdelen aan de auto- en vliegtuigindustrie gaat zich splitsen in twee zelfstandige bedrijven.