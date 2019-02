153 buitenlandse bedrijven naar Amsterdam

In Amsterdam of de regio hebben vorig jaar 153 buitenlandse bedrijven een nieuw kantoor geopend. Daarvan deden 28 bedrijven dat naar aanleiding van de verwachte brexit. In een periode van drie jaar na hun vestiging, creëren ze naar verwachting gezamenlijk 4170 extra banen in de regio, meldt de gemeente Amsterdam op basis van eigen gegevens.

Het aantal te verwachten nieuwe banen door buitenlandse nieuwkomers lag nog nooit zo hoog. Dat komt deels door de komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA), dat van Londen naar Amsterdam verhuisde en verwacht in totaal 890 banen te creëren. Van de 153 bedrijven zijn 147 nieuw voor Nederland, de andere hadden al een vestiging buiten de Amsterdamse regio.

Wethouder Udo Kock (economische zaken) noemt Amsterdam ,,een magneet voor internationale bedrijven”. Dat komt volgens hem door ,,de economische voorspoed en het goede Amsterdamse vestigingsklimaat, door Schiphol, de ligging in Europa, innovatiekracht en de beschikbaarheid van talent”.

Hoeveel buitenlandse bedrijven uit de regio Amsterdam vertrekken, wordt niet bijgehouden. Daarom is het niet na te gaan of er per saldo banen bij komen of juist verdwijnen.