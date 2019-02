Elon Musk brengt bliksembezoek aan Nederland

Tesla-baas en ondernemer Elon Musk is zaterdag even in Nederland. Hij bezoekt Tilburg en Amsterdam. Musk is in Europa om de introductie van de nieuwe Tesla Model 3 in de gaten te houden. Zaterdagavond vliegt hij door naar de Noorse hoofdstad Oslo.

Musk kwam vrijdagavond eerst met zijn privĂ©-jet aan in het Belgische Oostende om daarna naar de haven van Zeebrugge te gaan, waar duizenden nieuwe Tesla’s werden gelost. Wat Musk in Tilburg doet is onduidelijk, maar in Amsterdam brengt hij een bezoek aan een van de hoofdkwartieren van zijn bedrijf.

Op Twitter plaatste de steenrijke ondernemer een foto met een vrachtwagen vol Tesla Model 3’s.