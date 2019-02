‘Aanschafbelasting auto’s flink gestegen’

De gemiddeld betaalde bpm-belasting op nieuwe benzineauto’s is sinds 2012 met meer dan de helft gestegen. Bij dieselauto’s steeg de afgedragen aanschafbelasting zelfs met meer dan 80 procent. Dat stelt RAI Vereniging na een analyse van de verkoopcijfers van nieuwe personenauto’s tussen 2012 en 2018. De branchevereniging zegt dat is afgesproken dat de bpm zou dalen en wil een aanpassing van het belastingstelsel.

Bedroeg de gemiddelde bpm op een benzineauto in 2012 nog 2967 euro, zes jaar later was dat 4643 euro. Over dieselauto’s werd in 2012 gemiddeld 4857 euro aan bpm betaald en zes jaar later was dat 8876 euro. De nieuwe Europese emissietest WLTP heeft er vorig jaar voor gezorgd dat de bpm op veel auto’s verder omhoogging.

Volgens voorzitter Steven van Eijck kopen consumenten door de gestegen bpm steeds vaker tweedehands auto’s en dat is slecht voor de CO2-uitstoot. Hij wil dan ook dat het belastingstelsel verandert. Volgens RAI Vereniging kan een systeem van betalen naar gebruik ,,grote CO2-besparing opleveren”. Het Klimaatakkoord is volgens Van Eijck een mooi moment om het systeem op de schop te nemen.