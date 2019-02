Recordaantal overstappers energieleverancier

Door de stijgende energiekosten stappen Nederlanders massaal over van energieleverancier. Vorig jaar is een recordaantal van 1,4 miljoen Nederlanders overgegaan naar een andere maatschappij , zo bevestigde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een bericht van het AD. Dat betekende een stijging van 7,7 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Al eerder was bekend dat de energieprijzen dit jaar flink zouden gaan stijgen. Vergelijkingssite Pricewise sprak eind vorig jaar van een gemiddelde stijging voor consumenten met een variabel tarief voor gas en licht van 327 euro per jaar. Bovenop die prijzen is ook een hogere energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) gekomen. Ook zijn leveringstarieven fors hoger.

Door over te stappen kunnen huishoudens honderden euro’s besparen. Volgens de ACM gaat het om voorlopige cijfers. De definitieve overstapcijfers volgen dit voorjaar.