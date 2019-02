Kamer wil Hoekstra spreken over boete Rabobank

De Tweede Kamer wil minister Wopke Hoekstra (Financiën) aan de tand voelen over de boete die Rabobank heeft gekregen voor het niet naleven van regels tegen witwassen. VVD-Kamerlid Roald van der Linde erkent dat de zaak verbleekt bij het schandaal waarvoor ING vorig jaar een miljoenenschikking trof. ,,Maar het geeft wel te denken”, vindt hij. Een ruime meerderheid steunt zijn verzoek om een debat.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Rabobank een boete van iets meer dan 1 miljoen euro opgelegd. De toezichthouder constateerde gebreken bij de registratie van klanten, waarmee de bank niet voldeed aan antiwitwasregels. Rabobank kreeg de boete in september, maar de geldstraf geldt voor overtredingen tot en met 2016.

Volgens Van der Linde roept de nieuwe boete de vraag op of meer banken hun rol bij het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering hebben verwaarloosd. Ook wil hij nog een keer van Hoekstra horen wat er inmiddels gedaan is om herhaling te voorkomen. ,,Nemen ze hun poortwachtersfunctie nu wel serieus of kan dit nogmaals gebeuren?”

Banken moeten wegens die poortwachtersfunctie goed bijhouden wie hun klanten zijn, wat zij doen en wie bijvoorbeeld de uiteindelijke begunstigde is van het geld dat bij hen wordt gestald. Als dat niet gebeurt, is er een groot risico dat rekeningen worden gebruikt voor het doorsluizen van crimineel geld.

Vorig jaar trof ING een recordschikking van 775 miljoen euro omdat criminelen via de bank geld konden witwassen. Rabobank benadrukt dat de boete niet gaat over het doorlaten van witwastransacties. De bank laat verder weten 250 nieuwe collega’s te zoeken voor het anti-witwastoezicht. Die komen bovenop de circa duizend werknemers die daar nu mee bezig zijn in Nederland.