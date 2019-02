HEMA en Albert Heijn openen samen pilotwinkels

HEMA en Albert Heijn openen dit jaar samen twee pilotwinkels waar klanten zowel hun HEMA- als Albert Heijn-boodschappen kunnen doen. Dat hebben de twee bekende Nederlandse ketens aangekondigd.

Het zal gaan om twee stedelijke winkels, waar mensen terechtkunnen voor een volledig supermarktassortiment van verse en houdbare producten. Er wordt nog gekeken naar specifieke locaties. De details en exacte invulling worden de komende maanden verder uitgewerkt.

HEMA probeert al langer te groeien door partnerschappen aan te gaan met andere partijen. Zo werkt de winkelketen in het buitenland ook al samen met derden. Topman Tjeerd Jegen wil dezelfde groeistrategie nu ook in Nederland gaan toepassen. De proef met Albert Heijn ziet hij als een belangrijke en eerste stap hiertoe.

Bij Ahold Delhaize-dochter Albert Heijn bestaat eveneens veel enthousiasme. ,,Twee geliefde Nederlandse merken die op één locatie gaan samenwerken”, zo onderstreept supermarkttopvrouw Marit van Egmond. ,,Ik kan niet wachten om later dit jaar deze pilotwinkels te openen.” De grootgrutter uit Zaandam zet de laatste tijd sowieso steeds meer in op winkels in binnensteden.