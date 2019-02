Hoekstra: DNB niet uit de wind gehouden

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt het volkomen logisch dat zijn ambtenaren De Nederlandsche Bank (DNB) om meer informatie hebben gevraagd, voordat hij de Tweede Kamer informeerde over de rol van de toezichthouder bij het witwasschandaal rond ING. Er is ,,geen sprake van” dat zij dit deden om DNB uit de wind te houden, aldus de bewindsman.

NRC concludeerde eerder uit opgevraagde stukken dat ambtenaren van Financiën meeschreven aan antwoorden die DNB gaf op vragen over de ING-affaire. Hoekstra bestreed dat dinsdag tijdens het vragenuur. Wel hebben ambtenaren ,,verduidelijkende vragen gesteld” over de uitleg die DNB in eerste instantie gaf. Daardoor gingen meerdere concepten over en weer voordat de Tweede Kamer werd geïnformeerd.

Hoekstra noemde het ,,verstandig” van zijn ambtenaren dat zij eerst onduidelijkheden hebben willen wegnemen. Hij benadrukte ook dat veel belangrijke informatie over de zaak bij Financiën niet bekend was, omdat die viel onder de vertrouwelijkheid van het bankentoezicht. ,,Maar ik ben wel politiek verantwoordelijk.”