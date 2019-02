Intertoys vraagt uitstel van betaling aan

Speelgoedwinkelketen Intertoys heeft uitstel van betaling aangevraagd voor zijn Nederlandse activiteiten. Het bedrijf kampt naar eigen zeggen met aanhoudende zware marktomstandigheden, waardoor een ,,stevige herstructurering” van de organisatie noodzakelijk is.

In tien jaar zou de verkoop van speelgoed zijn gehalveerd. Toenemende concurrentie van discounters maakt de stap onontkoombaar, aldus Intertoys. Voorlopig blijven de winkels gewoon open. De rechter in Amsterdam heeft bewindvoerders aangesteld. Zij zullen komende tijd gaan kijken naar manieren om Intertoys overeind te kunnen houden.

,,Wij betreuren de huidige onzekerheid”, verklaart topman Roland Armbruster. ,,Wij zijn met een aantal partijen in gesprek over verdere samenwerking en zullen ons uiterste best doen dit proces op een zo goed mogelijke wijze voor alle betrokkenen uit te voeren.”

De speelgoedketen maakte jarenlang deel uit van Blokker Holding, totdat Intertoys in 2017 werd verkocht aan de Britse investeerder Alteri. Onder de nieuwe eigenaar werden tal van vernieuwingen doorgevoerd. Denk aan een nieuw IT-platform en aanpassingen in de leveringsketen. Volgens een zegsman was er jarenlang amper geïnvesteerd in de webwinkel. Inmiddels is duidelijk dat er meer nodig is dan de inhaalslag van de afgelopen veertien maanden.

Intertoys heeft circa driehonderd winkels in Nederland en België, twee distributiecentra en een hoofdkantoor in Amsterdam. Daarnaast kent Intertoys nog ruim honderd franchisenemers in Nederland. Er werken meer dan 3200 mensen.