Knot: ECB moet pas op de plaats maken

De Europese Centrale Bank (ECB) moet nog niet aan renteverhogingen denken en even pas op de plaats maken. Dan kan de ECB kijken hoe het nu echt met de economie staat, zegt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) in een interview met de Britse krant Financial Times.

Knots standpunt is opmerkelijk omdat hij vorig jaar zei dat de ECB al moest praten over wanneer het de rentes wilde verhogen. De huidige economische data maken hem echter voorzichtiger. ,,We hebben nu een paar kwartalen waar de groei wat achterblijft. Dat betekent dat de inflatiedruk ook wat later op gang komt”, legt hij uit. Praten over een recessie in Europa is echter ,,nog duidelijk te vroeg”.

De ECB heeft zijn maandelijkse obligatie-aankopen per eind vorig jaar gestaakt. De vrijkomende gelden van eerder gekochte obligaties steekt de centrale bank wel weer opnieuw in de markt.

Knot wordt als een outsider gezien voor de opvolging van ECB-president Mario Draghi. Hij is geen topkandidaat meer om de Italiaan op te volgen sinds hij vorig jaar werd benoemd als vicevoorzitter van de Financial Stability Board (FSB). Dat is een samenwerkingsverband van de financiƫle autoriteiten van ruim twintig landen.

De DNB-baas houdt echter nog in het midden of hij de functie van Draghi ambieert. ,,Als ik gevraagd word of ik beschikbaar ben, dan formuleer ik een antwoord op die vraag.”