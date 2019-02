‘Nederland top voor zelfrijdende auto’

Nederland is opnieuw het land dat het best is voorbereid op de komst van zelfrijdende auto’s. Dat is de conclusie van adviesbureau KPMG na onderzoek onder 25 landen. Vorig jaar was Nederland ook al de nummer één. Toen keek KPMG naar twintig landen. Achter Nederland is Singapore opnieuw de nummer twee. Nieuwkomer Noorwegen schaart zich in de top drie.

Waar KPMG vorig jaar nog wees naar onder meer het wegennet, laadpalen en veel locaties voor onderzoek en ontwikkeling, zijn de onderzoekers deze keer onder de indruk van de tests met zelfrijdende voertuigen in de logistieke sector. Zo wordt er onder meer met België en Duitsland samengewerkt om konvooien zelfrijdende vrachtwagens richting Antwerpen en het Ruhrgebied te laten rijden.

Verder doet Nederland het goed qua overheidsbeleid en wetgeving. Zo wordt gewerkt aan een wettelijk raamwerk om autonome voertuigen op de openbare weg te kunnen testen en een soort rijbewijs voor zelfrijdende auto’s. Ook lopen Nederlanders voorop bij het gebruiken van de nieuwste technologie.

KPMG becijferde dat als het volledige wagenpark in Nederland wordt vervangen door zelfrijdende auto’s, dat de maatschappij en de overheid 175 miljard euro oplevert. Onder meer minder CO2-uitstoot en minder files, ongelukken en schades leveren besparingen op. Met dat geld zou iedere burger ruim de helft van zo’n nieuwe wagen als subsidie kunnen krijgen,