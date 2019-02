Randstad en Wessanen stijgen op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam ging dinsdag opnieuw vooruit. Ook de andere Europese beurzen stonden in het groen. Op het Damrak werden de resultaten van Randstad en Wessanen goed ontvangen. Beleggers hielden de blik verder gericht op de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China, die deze week in Peking worden gehouden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in de plus op 533,97 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 721,92 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt klommen tot 1,1 procent.

Randstad voerde de stijgers bij de hoofdfondsen aan met een plus van 3 procent. De uitzender realiseerde afgelopen kwartaal slechts een beperkte groei van de omzet en zag de winst dalen. Over heel 2018 voerde de onderneming de resultaten wel op. Randstad stelt daarom een recorddividend voor van 3,38 euro per aandeel.

In de MidKap won Adyen 1,4 procent. Het betaalbedrijf is toegevoegd aan de belangrijke MSCI World Index. Chipbedrijf Besi zakte 1,8 procent na een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux.

Bij de kleinere bedrijven won Wessanen ruim 13 procent en boekte daarmee de grootste koerswinst sinds februari 2016. De producent van natuurvoeding wist in het vierde kwartaal de omzet uit eigen merken op te voeren dankzij aanbiedingsacties in Franse supermarkten. Analisten spraken van ,,erg gezonde cijfers”.

Michelin dikte in Parijs 9,5 procent aan. De Franse bandenmaker verwacht dit jaar zijn winstgevendheid te kunnen verbeteren, ondanks uitdagende marktomstandigheden. Het Franse luxeconcern Kering, dat ook met cijfers kwam, daalde 3,3 procent. In Londen kelderde Plus500 36 procent na een winstalarm van het handelsplatform.

Het Duitse staal- en industrieconcern ThyssenKrupp zakte 2 procent na tegenvallende resultaten. Reisorganisatie TUI zag het kwartaalverlies oplopen en verloor 4,9 procent in Frankfurt.

De euro was 1,1265 dollar waard, tegen 1,1281 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 52,72 dollar. Brent werd 0,6 procent duurder op 61,88 dollar per vat.