Randstad voelt vertraging in Europa

Uitzendconcern Randstad heeft last van de vertraging van de economische groei in Europa. In het vierde kwartaal van vorig jaar was er slechts een beperkte groei van de omzet en een daling van de winst. Over heel 2018 voerde de onderneming de resultaten wel op.

In grote landen als Frankrijk, Duitsland, Italiƫ en Spanje had de onderneming last van de economische omstandigheden. Daardoor daalde in die regio de omzet per werkdag, een belangrijke graadmeter, met 2 procent. Nederland was daarbij een positieve uitschieter met stabiele groei. In januari merkte Randstad dat de economische omstandigheden in Europa stabiliseerden. Er is nog wel minder activiteit, maar die nam niet verder af.

In Noord-Amerika groeide de omzet per werkdag van Randstad juist met 3 procent. Ook in onder meer Japan en AustraliĆ« en Nieuw-Zeeland deed het uitzendconcern goede zaken. In die regio’s ziet topman Jacques van den Broek de groei nog doorzetten.

Van den Broek stelt verder dat Randstad door zijn brede aanwezigheid weinig last heeft van economische strubbelingen als de brexit en de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog. ,,We zitten in zoveel sectoren dat we behoorlijk stabiel zijn.” De winstgevendheid ging in 2018 omhoog.

De omzet van Randstad kwam vorig jaar uit op 23,8 miljard euro, 2 procent meer dan in 2017. Onder de streep hield de uitzender daar 704 miljoen van over, aanzienlijk meer dan de 631 miljoen euro van een jaar eerder. Randstad stelt daarom een recorddividend voor van 3,38 euro per aandeel. Daarvan is 2,27 euro regulier en 1,11 euro een speciaal dividend.