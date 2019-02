Saudisch staatsolieconcern naar buitenland

Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco is van plan voor het eerst ook buiten de eigen landsgrenzen op zoek te gaan naar olie en gas. Het grootste olie- en gasbedrijf ter wereld werkt aan een internationale tak voor exploratie en productie. Dat zegt de Saudische olieminister Khalid Al-Falih in een interview met zakenkrant Financial Times.

Volgens de minister is buitenlandse expansie van vitaal belang voor Aramco. Hij zegt dat de wereld in de toekomst ,,de speeltuin” van het concern zal worden. Tot dusver vertrouwt het bedrijf op zijn enorme binnenlandse reserves. Onlangs werd nog bekend dat de olievoorraden van Saudi-ArabiĆ« werden geraamd op meer dan 266 miljard vaten (van 159 liter) aan het einde van 2017. Naast olie zitten er ook enorme hoeveelheden aardgas in de Saudische bodem.

Het is volgens Al-Falih de bedoeling dat Aramco een internationale topspeler gaat worden, net als bijvoorbeeld Shell en ExxonMobil. De focus zal voorlopig vooral liggen op buitenlandse activiteiten rond aardgas, aldus de minister. De vraag naar gas stijgt sterker dan die naar ruwe olie.

Aramco werkt momenteel aan een beursgang waarbij het staatsbedrijf gewaardeerd moet worden op ongeveer 2000 miljard dollar.