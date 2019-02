Wall Street opent in het groen

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winsten begonnen, volgend op winsten in Europa en Azië. Beleggers reageren op het principe-akkoord bereikt in het Amerikaanse Congres over de grensbeveiliging tussen Mexico en de Verenigde Staten. Verder wordt gekeken naar de handelsbesprekingen tussen de VS en China die later deze week plaatsvinden. Ook openden enkele bedrijven de boeken.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,8 procent hoger op 25.253 punten. De brede S&P 500 won 0,7 procent tot 2729 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,8 procent tot 7365 punten.

De Republikeinen en Democraten kwamen maandag tot een principe-akkoord om 1,4 miljard dollar vrij te maken voor bijna 90 kilometer muur bij de Mexicaans-Amerikaanse grens. De president moet nog wel voor vrijdag zijn handtekening onder dit wetsvoorstel zetten om een nieuwe shutdown van de overheid te voorkomen.

Sportkledingfabrikant Under Armour (min 1,2 procent) wist in het afgelopen kwartaal winst te maken na een verlies een jaar eerder. Het sportmerk haalde verder een hogere winstmarge en bracht zijn voorraden naar het laagste niveau in twee jaar. Softwarebedrijf Ellie Mae won 21 procent, na de aankondiging dat de onderneming overgenomen wordt door durfinvesteerder Thoma Bravo voor een bedrag van bijna 4 miljard dollar.

Verder trok bierbrouwer Molson Coors veel aandacht. Het bedrijf herziet zijn jaarcijfers voor 2016 en 2017 vanwege foutief ingeboekte belastingen, wat weer negatief uitvalt voor het resultaat. Het aandeel stond bijna 6 procent in de min.