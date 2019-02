Warme zomer raakt reisbedrijf TUI

Reisbedrijf TUI heeft afgelopen kwartaal last gehad van de buitengewoon warme zomer, die tot in de herfst rekte. Daardoor boekten vooral vakantiegangers in Noord-Europa minder reizen via de Duitse reisorganisatie. Ook had het bedrijf te maken met ongunstige wisselkoerseffecten, onder meer vanwege de zwakte van het Britse pond.

Ook bepaalde marktsegmenten zoals de Canarische eilanden vielen tegen. Door een onverwacht groot aantal reserveringen voor Turkije en Noord-Afrika bleven op de eilanden bedden vrij. Het kwartaalverlies steeg met bijna 28 procent tot 139 miljoen euro. Touroperators schrijven meestal rode cijfers in de winterperiode, terwijl ze hun winsten verdienen in het zomerse hoogseizoen.

TUI zag de opbrengsten in het afgelopen kwartaal wel stijgen, met ruim 4 procent naar 3,7 miljard euro.