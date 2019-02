Wessanen hoogvlieger op groen Damrak

Het aandeel Wessanen heeft dinsdag op de beurs in Amsterdam een reuzensprong gemaakt, na beter dan verwachte cijfers van het bedrijf achter merken als Zonnatura en Clipper-thee. Ook AEX-fonds Randstad werd beloond voor zijn handelsupdate. Het beurssentiment in Europa was positief mede door berichten over het mogelijk uitblijven van een nieuwe shutdown van de Amerikaanse overheid en hernieuwde handelshoop.

De AEX-index op het Damrak sloot 0,6 procent hoger op 534,35 punten. De MidKap won 1 procent tot 725,19 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt kregen er tot 1 procent bij. Londen steeg een fractie.

Wessanen won bij de kleinere fondsen bijna 20 procent. De producent van natuurvoeding wist in het vierde kwartaal de omzet uit eigen merken op te voeren dankzij aanbiedingsacties in Franse supermarkten. Analisten spraken van ,,erg gezonde cijfers”.

Randstad was koploper in de AEX met een winst van 4,9 procent. De uitzender realiseerde afgelopen kwartaal een beperkte omzetgroei en zag de winst dalen. Over heel 2018 voerde de onderneming de resultaten wel op. Randstad stelt daarom een recorddividend voor van 3,38 euro per aandeel. De Zwitserse branchegenoot Adecco (plus 3,1 procent) liftte mee op het Randstad-succes.

Arcadis (plus 8,6 procent) was veruit de sterkste stijger in de Midkap. Het advies- en ingenieursbureau opent donderdag de boeken. Roestvrijstaalbedrijf Aperam sloot hier de rij met een verlies van 1,3 procent. Biotechnoloog Pharming won bij de kleinere fondsen bijna 8 procent na een koopadvies door Franse analisten.

Michelin won in Parijs 13 procent. De Franse bandenmaker verwacht dit jaar zijn winstgevendheid te kunnen verbeteren, ondanks uitdagende marktomstandigheden. Kering, het moederbedrijf van modemerk Gucci, kwam ook met cijfers en won 3,3 procent.

In Londen verloor Plus500 30 procent na een winstalarm van het handelsplatform. Reisorganisatie TUI zag het kwartaalverlies oplopen en verloor 7,5 procent in Frankfurt.

De euro stond op 1,1316 dollar, tegen 1,1281 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,7 procent tot 53,27 dollar. Brent werd 1,9 procent duurder op 62,65 dollar per vat.