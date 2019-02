0.0 geeft impuls aan Heineken-verkopen

Bierbrouwer Heineken heeft afgelopen jaar met name met bier van zijn eigen merk goed geboerd. Volgens topman Jean-François van Boxmeer betekende de groei met bijna 8 procent de beste prestatie van het merk Heineken in ruim tien jaar tijd, geholpen ook door de 0.0-variant die inmiddels in 38 landen beschikbaar is.

Heineken kende als geheel een volumegroei van 4,2 procent wereldwijd. In alle regio’s waar het bedrijf actief is werd meer bier verkocht. Al met al zorgde dat voor een netto-omzet van 22,5 miljard euro. De operationele winst (beia) steeg met dik 6 procent tot 3,9 miljard euro.

Van Boxmeer benadrukt dat de operationele winstmarges wat minder waren. Dit kwam onder meer door stijgende grondstofprijzen, wisselkoerseffecten en inspanningen die Heineken doet om de recent overgenomen activiteiten in Brazilië te stroomlijnen.