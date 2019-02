Afschrijvingen drukken winst LeasePlan

Autoleasemaatschappij LeasePlan heeft het afgelopen jaar minder winst gemaakt op een iets hogere omzet. Afschrijvingen in Turkije en Duitsland zorgden ervoor dat er onder de streep minder geld overbleef.

LeasePlan, dat vorig jaar een beursgang afblies, sloot 2018 af met een winst van 424 miljoen euro, ruim 9 procent minder dan een jaar eerder. De onderliggende winst steeg op jaarbasis met dik 8 procent tot 576 miljoen euro. De omzet van LeasePlan viel 1,7 procent hoger uit op 9,5 miljard euro. In het vierde kwartaal resteerde onder de streep bijna 71 miljoen euro, op een omzet van ruim 2,3 miljard euro.

In het derde kwartaal deed LeasePlan een afschrijving van 73 miljoen euro in Turkije vanwege de waardedaling van de Turkse lira. In Duitsland werd recent 12 miljoen euro afgeboekt vanwege verlieslatende contracten die volgens LeasePlan binnen twee jaar aflopen.

Topman Tex Gunning van LeasePlan sprak van solide cijfers. Hij repte in een toelichting niet over de vermeende plannen van het bedrijf om CarNext, het platform waarop LeasePlan tweedehandsauto’s verkoopt, van de hand te doen.