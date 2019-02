Delta en easyJet praten over Alitalia

Het Amerikaanse Delta Air Lines en het Britse easyJet voeren verregaande gesprekken over een deelneming in het noodlijdende Alitalia. Dat bevestigde het Italiaanse staatsspoorwegbedrijf Ferrovie dello Stato. Ferrovie onderhandelt namens de regering rond Alitalia.

Delta en easyJet deden allebei in november vorig jaar definitieve biedingen voor Alitalia. Zondag werd in Italiaanse media nog gemeld dat ze een samenwerking willen aangaan bij de plannen voor Alitalia. De Italiaanse luchtvaartmaatschappij ging in 2017 bijna failliet en wordt sindsdien door de overheid overeind gehouden. Samen zouden Delta en easyJet een belang van 40 procent kunnen nemen, terwijl Ferrovie namens Italiƫ grootaandeelhouder blijft.

Vorige week werd in Italiaanse media ook gemeld dat Air France-KLM zich terugtrekt uit de plannen voor Alitalia. Dat zou te maken hebben met een diplomatieke rel tussen Rome en Parijs. Air France-KLM zou bij Alitalia optrekken met Delta.