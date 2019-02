Heineken klimt, ABN AMRO zakt op Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag hoger geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met winst. De hoop op een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China bleef zorgen voor optimisme. Op het Damrak verwerkten beleggers onder meer de resultaten van de AEX-bedrijven ABN AMRO, Heineken, AkzoNobel en Vopak.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,4 procent in de plus op 536,30 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 726,50 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt klommen tot 0,5 procent.

Heineken klom 4 procent bij de hoofdfondsen. De bierbrouwer bracht afgelopen jaar meer bier aan de man. Volgens analisten van Jefferies waren de resultaten van de brouwer beter dan verwacht. ABN AMRO zakte ruim 5 procent. De bank boekte vorig jaar minder winst dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal ging het resultaat zelfs meer dan 40 procent omlaag.