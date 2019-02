Hoger btw-tarief stuwt consumentenprijzen

Nederlandse consumenten betaalden in januari 2,2 procent meer voor goederen en diensten dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De verhoging van het lage btw-tarief aan het begin van de maand had een opwaartse druk op de prijzen van onder meer voeding, boeken en openbaar vervoer.

Het is de grootste prijsstijging na september 2013, aldus het statistiekbureau. In december gingen de prijzen op jaarbasis nog met 2 procent omhoog. Begin januari ging het lage btw-tarief van 6 procent naar 9 procent. Van alle consumentengoederen en -diensten valt 22,5 procent onder het lage btw-tarief. Ten opzichte van een jaar eerder waren voedingsmiddelen in januari 3,3 procent duurder, in december was dit 1,2 procent.