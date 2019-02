Stevige winstdaling voor ABN AMRO

ABN AMRO heeft vorig jaar minder winst in de boeken gezet dan een jaar eerder. Toch ziet het financiële concern kans om extra dividend aan de aandeelhouders uit te keren. De Nederlandse staat, die nog altijd voor meer dan de helft eigenaar is van de bank, profiteert hiervan.

De jaarwinst bleef steken op ruim 2,3 miljard euro, tegen bijna 2,8 miljard euro in 2017. In het vierde kwartaal ging de winst zelfs meer dan 40 procent omlaag. Dat kwam onder meer door extra kosten in verband met bezuinigingsinspanningen en hogere kredietvoorzieningen in bepaalde sectoren. Operationeel zagen de resultaten er wel solide uit, aldus de bank die naar eigen op koers ligt met zijn financiële doelen voor 2020.

In november leek het er overigens al op dat de bank goed was gepositioneerd om het dividend wat op te schroeven. Maar voor een definitief besluit werd gewacht op de jaarcijfers. Er is uiteindelijk besloten om een extra dividend uit te keren in aanvulling op de beoogde 50 procent van de winst, waardoor het dividend over heel 2018 uitkomt op 1,45 euro per aandeel.

ABN AMRO kondigt tevens het voornemen aan om zijn bedrijfsstructuur wat te versimpelen. Dat gebeurt via een juridische fusie van ABN AMRO Bank en ABN AMRO Group, waardoor ABN AMRO Group zal ophouden te bestaan. Dat moet volgens het concern ook helpen bij het verbeteren van de kapitaalratio’s en het terugdringen van de kosten.