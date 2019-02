Topman AF-KLM praat met pilotenvakbond VNV

De Nederlandse pilotenvakbond VNV heeft een gesprek gevoerd met topman Ben Smith van Air France-KLM. Het betrof een vervolgafspraak na een eerder gesprek vorige week. Onderwerp van discussie was onder meer de onrust over de positie van KLM-topman Pieter Elbers.

VNV zegt Smith en de rest van de top van Air France-KLM op het hart te hebben gedrukt dat de langetermijnbelangen van de luchtvaartcombinatie het belangrijkste moeten zijn. De ontstane onrust over de positie van Elbers, wiens termijn binnenkort afloopt, is daarbij in niemands belang, meent de pilotenvakbond.

Bovendien wijzen de Nederlandse vliegers erop dat KLM veel beter draait dan Air France en dat het onlogisch zou zijn om bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappij in te grijpen terwijl er nog geen verbeteringen bij Air France te melden zijn. ,,Het nu niet verlengen van het contract van de heer Elbers zal juist leiden tot grotere onrust”, stelt de VNV. Bovendien leidt het af van het einddoel van ,,langzame, stapsgewijze vergroting van de samenwerking met de juiste mate van autonomie voor KLM”.