Amazon definitief niet naar New York

Webwinkel Amazon ziet af van de vestiging van een hoofdkwartier in de wijk Queens in New York. Dit heeft de onderneming donderdag laten weten, nadat Amerikaanse media al hadden bericht dat de technologiegigant er steeds minder voor voelde wegens aanhoudende kritiek.

Zo waren er onder anderen Democratische politici, vakbonden en buurtbewoners die de komst van Amazon naar Long Island City in Queens niet zagen zitten. Ze klaagden onder meer over hoge gemeentesubsidies die het welvarende bedrijf er tegemoet zou kunnen zien en over de negatieve houding van de multinational jegens vakbonden.

Het bedrijf zou in Queens 25.000 fors betaalde banen creƫren. Het plan om dat met een nieuw kantoor in Arlington, vlakbij Washington, wel te doen, blijft volgens een zegsman van Amazon overeind. Ook het voornemen om een nieuw kantoor in Nashville (Tennessee) te openen, blijft ongewijzigd. Daar zijn volgens plaatselijke media 5000 goed betaalde banen mee gemoeid.